Suriye dışişleri bakanı: abd ve türkiye, suriye'den çekilmeli
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Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu kürsüsünde konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, ABD ve Türkiye'nin, Suriye topraklarındaki varlığını 'yasa dışı' olarak değerlendirdi ve kalmaya devam etmeleri durumunda Suriye'nin topraklarını koruma hakkını saklı tuttuğunu belirtti.
Birleşmiş Milletler Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:49 Kaynak: DHA
74'üncü Genel Kurulu kürsüsünde konuşan Suriye
Dışişleri Bakanı Velid Muallim, ABD ve Türkiye
'nin, Suriye topraklarındaki varlığını 'yasa dışı' olarak değerlendirdi ve kalmaya devam etmeleri durumunda Suriye'nin topraklarını koruma hakkını saklı tuttuğunu belirtti.
Muallim, ABD ve Türkiye'nin, Suriye sınırlarından çıkmasını talep ederek, "Bizim bölgemizde yetkimiz olmadan faaliyet gösteren herhangi bir yabancı kuvvet, işgalci bir kuvvettir ve derhal geri çekilmelidir. Reddederlerse uluslararası hukukta izin verilen tüm önlemleri alma hakkına sahibiz" dedi ve ABD ve Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde oluşturmayı planladığı güvenli bölgeye dair "ABD ve Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde yasa dışı bir askeri varlık sürdürüyor" ifadelerini kullandı.
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