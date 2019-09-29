Son Dakika Haberleri: Suriye dışişleri bakanı abd ve türkiye, suriye'den çekilmeli
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Suriye dışişleri bakanı abd ve türkiye, suriye'den çekilmeli

12 dakika önce

Suriye Dışişleri Bakanı ABD ve Türkiye, Suriye'den çekilmeliABD, (DHA)- Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu kürsüsünde konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, ABD ve Türkiye'nin, Suriye topraklarındaki varlığını 'yasa dışı' olarak değerlendirdi ve kalmaya devam etmeleri...

Suriye Dışişleri Bakanı ABD ve Türkiye, Suriye'den çekilmeli

ABD, (DHA)- Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu kürsüsünde konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, ABD ve Türkiye'nin, Suriye topraklarındaki varlığını 'yasa dışı' olarak değerlendirdi ve kalmaya devam etmeleri durumunda Suriye'nin topraklarını koruma hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

Muallim, ABD ve Türkiye'nin, Suriye sınırlarından çıkmasını talep ederek, 'Bizim bölgemizde yetkimiz olmadan faaliyet gösteren herhangi bir yabancı kuvvet, işgalci bir kuvvettir ve derhal geri çekilmelidir. Reddederlerse uluslararası hukukta izin verilen tüm önlemleri alma hakkına sahibiz' dedi ve ABD ve Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde oluşturmayı planladığı güvenli bölgeye dair 'ABD ve Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde yasa dışı bir askeri varlık sürdürüyor' ifadelerini kullandı.

Suriye dışişleri bakanı abd ve türkiye, suriye'den çekilmeli

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:24 Kaynak: DHA
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