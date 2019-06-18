Son Dakika Haberleri: Suriye Dışişleri Bakanı Muallim: Türkiye ile Suriye orduları arasında çatışma görmek istemem
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Suriye Dışişleri Bakanı Muallim: Türkiye ile Suriye orduları arasında çatışma görmek istemem

1 saat önce

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim Salı günü yaptığı bir açıklama ile Türkiye ile Suriye ordularının çatıştığını görmek istemediğini söyledi.

Suriye Dışişleri Bakanı Muallim: Türkiye ile Suriye orduları arasında çatışma görmek istemem, System.String[]
Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim yaptığı bir açıklamada Türkiye ile Suriye ordularının çatıştığını görmek istemediğini söyledi. Muallim'in açıklaması salı günü Çin ziyareti sırasında geldi.

Suriyeli bakan, Türkiye'ye yönelik bu önemli mesajını Çin hükümeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile birlikte düzenlenen ortak brifing sırasında verdi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:08 
Suriye, Türkiye, Dünya
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