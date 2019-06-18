Suriye Dışişleri Bakanı Muallim: Türkiye ile Suriye orduları arasında çatışma görmek istemem
1 saat önce
Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim Salı günü yaptığı bir açıklama ile Türkiye ile Suriye ordularının çatıştığını görmek istemediğini söyledi.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:08
Dışişleri Bakanı Velid Muallim yaptığı bir açıklamada Türkiye
ile Suriye ordularının çatıştığını görmek istemediğini söyledi. Muallim'in açıklaması salı günü Çin ziyareti sırasında geldi.
Suriyeli bakan, Türkiye'ye yönelik bu önemli mesajını Çin hükümeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile birlikte düzenlenen ortak brifing sırasında verdi.
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