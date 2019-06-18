Son Dakika Haberleri: Suriye Dışişleri Bakanı Muallim: "Türkiye ordusu ile çatışmak istemiyoruz"
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Suriye Dışişleri Bakanı Muallim: "Türkiye ordusu ile çatışmak istemiyoruz"

1 saat önce

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Türkiye ve Suriye ordularının çatışmasını istemediklerini söyledi.

Suriye Dışişleri Bakanı Muallim:
Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Türkiye ve Suriye ordularının çatışmasını istemediklerini söyledi.

Çin hükümeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Suriye Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Velid Muallim, "Türk ordusuyla çatışmak istemiyoruz" dedi. Suriyeli Bakan, ABD'nin ekonomik yaptırımlarına karşı birlik sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Uluslararası toplum, ABD'nin Suriye, Çin, İran, Venezuela ve diğer ülkelere dayattığı ekonomik terörizm karşısında durmalı" ifadelerini kullandı. - ŞAM
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:22 Kaynak: İHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Suriye, Politika
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