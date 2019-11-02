Suriye elektrik ağının yenilenmesi için İran'la ön anlaşma imzaladı

Suriye'de yıllardır süren iç savaşta kontrol ettiği alanı giderek artıran Devlet Başkanı Beşar Esad yeniden imar çalışmalarına başladı.



Şam yönetimi, ülkedeki elektrik ağının onarılıp yeniden inşa edilmesi için İran ile ön anlaşma imzaladı. İran devlet medyası, Suriye ile ön anlaşmanın imzalandığını duyurdu.