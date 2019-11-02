Son Dakika Haberleri: Suriye elektrik ağının yenilenmesi için İran'la ön anlaşma imzaladı
Son Dakika Dünya Suriye elektrik ağının yenilenmesi için İran'la ön anlaşma imzaladı

Suriye elektrik ağının yenilenmesi için İran'la ön anlaşma imzaladı

6 saat önce

Suriye’de Bessar Esad rejimi ülkenin kontrolünde gücünü giderek arttırken bir taraftan da yeniden imar çalışmaları başlıyor. Suriye ülkedeki elektrik ağının onarılıp yeniden inşa edilmesi için İran ile anlaşma imzaladı.

Suriye elektrik ağının yenilenmesi için İran'la ön anlaşma imzaladı, System.String[]

Suriye'de yıllardır süren iç savaşta kontrol ettiği alanı giderek artıran Devlet Başkanı Beşar Esad yeniden imar çalışmalarına başladı.


Şam yönetimi, ülkedeki elektrik ağının onarılıp yeniden inşa edilmesi için İran ile ön anlaşma imzaladı. İran devlet medyası, Suriye ile ön anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:53 
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