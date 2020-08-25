Suriye Evi Derneği, İstanbul'da 4 bin maske dağıttı - Son Dakika

Türkiye'deki Suriyelilerin kurduğu Suriye Evi Derneği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İstanbul'da yaşayan yerli ve yabancılara 4 bin maske dağıttı.

Suriye Evi Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dernek, Kovid-19'dan korunmak amacıyla maske dağıtmak için "Bir dirhem önlem, bir kantar ilaçtan iyidir" sloganıyla 28 Ağustos'a kadar sürecek bir kampanya başlattı.

Suriyeli 30 gönüllüden oluşan ekip, bu kapsamda, İstanbul'un Fatih ilçesindeki caddelerde dolaşarak yayalara 4 bin maske dağıttı.

Gönüllüler, çalışmaları sırasında maskenin virüsten korunmak için önemini de anlattı.

Suriye Evi Derneği Başkanı Mutez Şeklab da yaptığı açıklamada, kampanyanın amacının özellikle Suriyeliler başta olmak üzere Arapları ve Türkleri maske takma konusunda bilinçlendirmek olduğunu belirtti.

Şeklab, Kovid-19'a karşı önlem alıp maske takmanın yanı sıra sosyal mesafeyi korumanın da önemli olduğunu vurguladı.