Suriye, Filistin, Mısır ve Libyalı Gençler Kış Kampında

Bolu Aladağ'da 25 yıldır gerçekleştirilen Milli Kış Kampı'na katılan izciler, zorlu tabiat şartlarında hayatta kalma eğitimi almalarının yanı sıra, arama kurtarma ve insani yardım ekiplerinde de çalışmalara katılıyor.

Bolu Aladağ'da 25 yıldır gerçekleştirilen Milli Kış Kampı'na katılan izciler, zorlu tabiat şartlarında hayatta kalma eğitimi almalarının yanı sıra, arama kurtarma ve insani yardım ekiplerinde de çalışmalara katılıyor.



Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından, Bolu'ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Başalan Yaylası'nda yer alan Bolu Tevfik Günday Kamp ve Eğitim Merkezi'nde 25 yıldır ara verilmeden düzenlenen kamplara, her yıl bin 500-2 bin arasında izci katılıyor.



Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye'de bulunan ve sığınmacı olan Suriye, Filistin, Mısır ve Libyalı gençler de kamplara katılarak, zorlu tabiat şartlarında hayatta kalma ve hayatta tutma eğitimleri alıyor.



Okulların ara dönem tatiline denk gelen ocak ve şubat aylarında 3 hafta olarak düzenlenen kamplara her hafta bir grup katılıyor. Kampın son haftasında ise özelikle ülkelerinde yaşanan savaş ortamından kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriye, Filistin, Mısır ve Libyalı gençler ve çocuklar katılıyor.



-Suriyeli Türkmenler de kampa katılıyor



Bolu'da düzenlenen kamplara sığınmacı ve mülteci gençlerin yanı sıra, Hatay'daki kamplarda hayatını sürdüren Türkmenler de katılıyor.



Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bin 700 metre rakımda gerçekleştirdikleri kış kampının üçüncü döneminde Türkiye'deki sığınmacıları misafir ettiklerini dile getirdi.



Türkiye'de bulunan bütün mülteci kamplarında birer izci grupları olduğunu anlatan Subaşı, buradaki çocukları izci olarak yetiştirmeye çalıştıklarını belirterek, "Özellikle kış şartlarında yaşama konusunda burada eğitim alıyorlar. Burada aldıkları bilgiler doğrultusunda da başlarına bir musibet gelirse hem kendilerini hem de başkalarını kurtarmayı öğreniyorlar." dedi.



-"İlk defa soba gören Libyalı izciler var"



Subaşı, kış kampına Suriye, Filistin, Mısır ve Libya'dan Türkiye'ye sığınan 554 genç ve çocuğun katıldığını ifade ederek, "Suriye, Filistin, Mısır ve Libya'dan gelen izcilerimizin yanında, Türkmen Dağı'ndan gelen Türkmen çocuklarımız da var. Türkiye'deki bütün sığınmacılarımız burada bulunuyorlar. Burada ilginç şeylere de rastlıyoruz. Mesela ilk defa soba görmüş, 'Bu soba çalışmıyor.' diye bizi gece çağıran Libyalı izcilerimiz de var. Soba yakmayı öğrendiler. Balta, bıçak kullanmayı öğrendiler." diye konuştu.



Kampa Hatay'ın Yayladağı ilçesince bulunan Mülteci Kampından katılan 12 yaşındaki Sidra Mollahasan, "Bu kamp bize çok şey kattı. Çok iyi geldi. Buradan önce 3 kampa gitmiştim. Daha önce kar görmemiştim. Burada karı görünce çok sevindim. Suriye'ye tekrar dönmek istiyorum. Çünkü orası bizim vatanımız ondan ayrı kalamayız." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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