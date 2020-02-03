Suriye Geçici Hükûmeti acil olarak toplandı - Son Dakika

Suriye'nin İdlib ve Halep kırsalında saldırıları devam ederken Suriye Geçici Hükümeti, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu acil toplantı düzenledi.



Suriye'nin Azez şehrinde Esad rejimi muhalif hükümeti Suriye Geçici Hükümeti, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu ülkedeki son durumu incelemek üzere acil olarak bir araya geldi. Toplantıda, sivillerin alanlara yönelik günlük ağır bombardımanlarını yoğunlaştığını dile getirildi. Suriye Geçici Hükümeti ülkedeki göç ve yerlerinden edilen kişilerin problemlerini ele alarak, sivillerin hedef alındığı saldırıları kınadı.



Görüşmelerin ardından, Geçici Hükümet Başkanı Anas Al-Abada, İdlib ve Halep'teki gelişmeler hakkında bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Başar Esad rejimini ve Rus savaş uçakları İdlib ve Halep kırsalına yönelik saldırıların durdurmaması halinde alınacak pek çok askeri seçeneğin var olduğunu vurguladı. - AZEZ