Suriye Geçici Hükümeti'nden "15 Temmuz" mesajı Açıklaması - Son Dakika

Suriye Geçici Hükümeti'nden "15 Temmuz" mesajı Açıklaması

Suriye Geçici Hükümeti, 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde, Türk halkını ve Türkiye'yi içtenlikle kutlayarak, milli iradeyi savunma uğruna şehit düşenleri saygı ve rahmetle yad etti.

Suriye Geçici Hükümeti, 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde, Türk halkını ve Türkiye'yi içtenlikle kutlayarak, milli iradeyi savunma uğruna şehit düşenleri saygı ve rahmetle yad etti.

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Muhaliflerin kurduğu Suriye Geçici Hükümeti, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin 4. yıl dönümü vesilesiyle yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Lideri ve vatanının çağrısına koşan kardeş Türk halkı, tüm bileşenleriyle yekvücut olarak hareket etmiş, güvenliğini, huzurunu ve demokrasisini kahramanca savunmuş, demokrasi düşmanları ve dış destekleyicilerinin planlarını boşa çıkartmıştır." denildi.

Türk halkının 4 yıl önce demokrasisine sahip çıkarak, hain darbecilere karşı "muazzam" bir zafer elde ettiği vurgulanan açıklamada, "Halk ve hükümet olarak, Türkiye Cumhuriyeti devletini içtenlikle kutlar, milli iradeyi savunma uğruna canını feda eden kahraman şehitleri saygı ve rahmetle yad ederiz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Suriye halkı ve Geçici Hükümeti'nin darbe girişiminin ilk anından itibaren halkın iradesiyle seçilen meşru hükümetin safında yer almaya devam edeceği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Suriye halkı, mübarek devriminin zaferle taçlanacağına ve yarım asrı aşkın süre boyunca iradesini çalan katil rejim çetesinin düşeceğine olan inancının arttığı bu dönemde, kardeş Türk halkına güvenlik, istikrar, kalkınma ve refahın devamını diler."

Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye Geçici Hükümeti'nden '15 Temmuz' mesajı Açıklaması - Son Dakika
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