Suriye Geçici Hükümeti'nden AA muhabirlerine plaket - Son Dakika

Suriye Geçici Hükümeti'nden AA muhabirlerine plaket

22.12.2020 12:07

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, bölgeyle ilgili gerçekleri dünyaya duyuran Anadolu Ajansı (AA) çalışanlarına teşekkür ederek plaket verdi.

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, bölgeyle ilgili gerçekleri dünyaya duyuran Anadolu Ajansı (AA) çalışanlarına teşekkür ederek plaket verdi.

Suriyeli muhaliflerin kurduğu Geçici Hükümet, Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez ilçesindeki Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi binasında, AA çalışanlarına plaket takdim etti.

AA Suriye Muhabiri Ömer Koparan, plaketi, Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa ile Kabileler ve Aşiretler Meclisi Genel Sekreteri Salem Abdülaziz Muslat'tan aldı.

Plaket töreninde konuşan Mustafa, AA'nın Suriye'de bölge halkının sesini dünyaya duyurduğunu söyledi.

Mustafa, AA'nın Suriye halkının gerçek ve adil taleplerinin objektif şekilde aktarılmasında büyük rol oynadığını belirterek, "Anadolu Ajansının Suriye masası çalışanlarına, Suriye davasına verdikleri emekten dolayı ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bu sembolik takdir plaketini onlara takdim ediyoruz." dedi.

Suriye Geçici Hükümeti'nden AA muhabirlerine plaket
Suriye Geçici Hükümeti'nden AA muhabirlerine plaket
Suriye Geçici Hükümeti'nden AA muhabirlerine plaket
Suriye Geçici Hükümeti'nden AA muhabirlerine plaket

Anadolu Ajansı, Hükümet, Suriye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye Geçici Hükümeti'nden AA muhabirlerine plaket - Son Dakika


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