Suriye Geçici Hükümeti, terör örgütü YPG/ PKK'nın Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde protestoculara yönelik ateş açmasına tepki göstererek, uluslararası toplumdan ilçedeki sivillerin korunması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini istedi.

Suriyeli muhaliflerin kurduğu Geçici Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, YPG/PKK'nın işgal altında tuttuğu Münbiç'te barışçıl göstericilere ateş açtığı anımsatılarak, ilçedeki halkın yanında oldukları vurgulandı.

Açıklamada, terör örgütüne baskı yapılması için uluslararası topluma çağrı yapılırken, "Münbiç'teki halkımızı derhal korunması ve SDG'nin uluslararası kanunu hiçe sayarak gençleri zorla silah altına alma eylemlerine son vermesi için Birleşmiş Milletler ve ilgili ülkelerin üzerine düşeni yapması gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Nüfusunun yüzde 99'u Arap olan Münbiç'in ilçe merkezi ve çevre mahallelerdeki yüzlerce sivil, kız ve erkek çocuklarını silah altına alma gerekçesiyle alıkoyan örgütü protesto etmek için dün bir araya gelmişti. YPG/PKK'lı teröristlerin, protesto düzenleyen halka açtığı ateş sonucu 1 sivil ölmüş, 3 sivil yaralanmıştı. Olayın ardından ilçe merkezindeki öfkeli kalabalık, Halep Yolu üzerinde YPG/PKK'nın kontrol noktasını ele geçirerek ateşe vermiş, dün gün içinde de kepenk kapatarak örgüte tepki göstermişti.

Örgüt, sivillerin söz konusu uygulamaya karşı başlattığı tepkiyi önlemek için gece yarısı itibarıyla 48 saatliğine "sokağa çıkma yasağı" getirmişti.

Terör örgütü YPG/PKK, 1990-2003 yıllarında doğan kız ve erkeklere bir yıl civarında sürelerle zorla sözde zorunlu askerlik uygulaması dayatıyor. Terör örgütü, işgalindeki Münbiç, Aynularab (Kobani), Kamışlı, Malikiyye, Dirbasiye, Haseke, Rakka ve Deyrizor bölgelerinde Arap çocukları ve gençleri bu şekilde zorla kadrolarına katıyor.