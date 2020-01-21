Suriye Geçici Hükumetinin af ettiği 44 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye Geçici Hükumetinin af ettiği 44 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

Suriye Geçici Hükumetinin af ettiği 44 kişi serbest bırakıldı

6 saat önce

Suriye Geçici Hükümeti tarafından Aralık 2019 tarihinde yayınlanan af kararı meyvelerini vermeye devam ediyor.

Suriye Geçici Hükumetinin af ettiği 44 kişi serbest bırakıldı, System.String[]

Suriye Geçici Hükümeti tarafından Aralık 2019 tarihinde yayınlanan af kararı meyvelerini vermeye devam ediyor. Af açıklamasının ardından teslim olan ve herhangi bir suça bulaşmadığı belirlenen 44 kişi daha serbest bırakıldı.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Resulayn'da, Suriye Geçici Hükümeti'nin yaptığı af çağrısı meyvelerini vermeye devam ediyor. Af kararının ardından kandırılarak ya da zorla PKK/ YPG terör örgütü saflarına katılan 44 kişi daha af edildi. Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa'nın da katıldığı bir programla herhangi bir suça bulaşmadıkları belirlenerek af edilen 44 kişi da serbest bırakıldı. Serbest bırakılan şahıslar, yakınlarına sarılıp hasret giderdi. Programda konuşan Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa, sürecin devam ederek meyvelerini vermeye devam ettiğini dile getirdi.

Suriye Geçici Hükümeti, 4 Aralık 2019 tarihinde bir af yayınlayarak Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusunda kurtarılan bölgelerde yaşayan, aldatılarak ya da zor kullanılarak terör örgütlerinin saflarına katılan ve herhangi bir suça bulaşmayan vatandaşlara silahlarını bırakıp emniyet güçlerine müracaat ederek teslim olmaları çağrısında bulunmuştu. Çağrının ardından 30 kişi suçsuz bulunarak serbest bırakılmıştı.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:15 Kaynak: İHA
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