Son Dakika Haberleri: Suriye Gemisi Boğazdan Geçti

Suriye Gemisi Boğazdan Geçti

54 dakika önce

Suriye gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Suriye Gemisi Boğazdan Geçti, System.String[]


Suriye gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Suriye bayraklı 'Capt Abeda' adlı kargo gemisi Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na saat 10.00 sıralarında gidi.  80 metre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki gemi yaklaşık 1.5 saat süren Boğaz geçişinin ardından Marmara Denizi'nde Zeytinburnu açıklarına demirledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:58 Kaynak: DHA

Karadeniz, İstanbul Boğazı, Suriye, Güncel
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