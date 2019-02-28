Suriye Gemisi İstanbul Boğazı'dan Geçti
1 saat önce
Suriye bayraklı kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Suriye
bayraklı kargo gemisi İstanbul Boğazı
'ndan geçti. Suriye'nin Tartus
Limanına gitmek için yola çıkan gemi Marmara Denizi
'ne açıldı. Sakarya Karasu
limanından yük alan Suriye bayraklı 'Souria' adlı kargo gemisi, saat 16.00 sıralarında Karadeniz
'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 138 metre uzunluğunda ve 21 metre genişliğindeki gemi yaklaşık 1 saat sonra Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü altından geçti.
Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi, Suriye'nin Tartus Limanına gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.
Görüntü Dökümü
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-Gemiden genel görüntü
-Gemiden detay görüntü
-Geminin FSM Köprüsü altından geçişi
-Gemideki Suriye bayrağından detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:06 Kaynak: DHA
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