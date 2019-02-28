Suriye Gemisi İstanbul Boğazı'dan Geçti
24 dakika önce
Suriye bayraklı kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Suriye
bayraklı kargo gemisi İstanbul Boğazı
'ndan geçti. Suriye'nin Tartus
Limanına gitmek için yola çıkan gemi Marmara Denizi
'ne açıldı. Sakarya Karasu
limanından yük alan Suriye bayraklı 'Souria' adlı kargo gemisi, saat 16.00 sıralarında Karadeniz
'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 138 metre uzunluğunda ve 21 metre genişliğindeki gemi yaklaşık 1 saat sonra Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü altından geçti.
Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi, Suriye'nin Tartus Limanına gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:13 Kaynak: DHA
BM, Suriye Raporunu Yayınladı: YPG/PKK Binlerce Sivili Alıkoyuyor
Son Dakika! Çorlu'da 25 Kişinin Öldüğü Tren Kazasında Makinistlere Takipsizlik Kararı Verildi
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile Görüştü
Alkollü Baba, Tartıştığı Lise Öğrencisi Oğlunu Kalbinden Bıçaklayarak Öldürdü