Son Dakika Haberleri: Suriye Gemisi İstanbul Boğazı'dan Geçti

Suriye Gemisi İstanbul Boğazı'dan Geçti

24 dakika önce

Suriye bayraklı kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Suriye Gemisi İstanbul Boğazı'dan Geçti, System.String[]


Suriye bayraklı kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Suriye'nin Tartus Limanına gitmek için yola çıkan gemi Marmara Denizi'ne açıldı.

Sakarya Karasu limanından yük alan Suriye bayraklı 'Souria' adlı kargo gemisi, saat 16.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 138 metre uzunluğunda ve 21 metre genişliğindeki gemi yaklaşık 1 saat sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçti. 

Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi, Suriye'nin Tartus Limanına gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:13 Kaynak: DHA

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