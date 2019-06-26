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Suriye Golan'da BM Ateşkes Gözlemci Gücü'nün görev süresi 6 ay uzatıldı

1 saat önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in işgali altındaki Suriye Golan Tepeleri'nde görev yapan BM Ateşkes Gözlemci Gücü'nün (UNDOF) süresini 31 Aralık'a kadar uzattı.

Suriye Golan'da BM Ateşkes Gözlemci Gücü'nün görev süresi 6 ay uzatıldı, System.String[]
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in işgali altındaki Suriye Golan Tepeleri'nde görev yapan BM Ateşkes Gözlemci Gücü'nün (UNDOF) süresini 31 Aralık'a kadar uzattı.
BM Güvenlik Konseyi, ABD-Rusya ortak teklifiyle UNDOF'un görev süresinin 6 ay daha uzatılmasını kabul etti.
BM Antlaşması'nın 7'inci bölümüne göre verilen kararda, "Suriye'deki şiddetin bir sonucu olarak bölgede ciddi çatışma tehlikesine karşı alarm" uyarısında bulunuldu.
"Suriye iç çatışmasına taraf olan tüm partilerin operasyon bölgesinde bütün askeri eylemleri durdurmaları ve uluslararası insani hukuka saygı duymaları" istenen kararda, "Suriye ve İsrailli tarafların, aralarındaki 1974 Anlaşması'nın hükümlerine bağlılığı ve ateşkesine tam olarak uyulması" gerekliliği vurgulandı.
UNDOF'un görev süresi 30 Haziran'da sona eriyordu
İsrail ile Suriye arasında 31 Mayıs 1974'de BM temsilcileriyle ABD ve eski Sovyetler Birliği gözlemcilerinin de katılımıyla imzalan anlaşmada, iki tarafın da bütün askeri eylemleri bir an önce durdurmaları, kara, deniz ve havada da ateşkese uymaları isteniyordu.
Suriye ile İsrail arasındaki Golan Tepeleri'ndeki uyuşmazlığı izlemeye yönelik 1974'te BM Güvenlik Konseyi kararıyla kurulan UNDOF'un görev süresi 30 Haziran'da sona eriyordu.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:08 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler, Suriye, Güncel
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