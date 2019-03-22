Suriye, Golan Tepeleri'ni geri almaya kararlı
15 dakika önce
Trump'ın Golan Tepeleri'yle ilgili sözlerinden sonra Suriye hükümeti, "Suriye ulusu bu kıymetli Suriye ulusal toprak parçasını elindeki tüm araçları kullanarak geri almaya daha kararlı" açıklamasını yaptı.
Trump
'ın Golan Tepeleri
'yle ilgili sözlerinden sonra Suriye
hükümeti, "Suriye ulusu bu kıymetli Suriye ulusal toprak parçasını elindeki tüm araçları kullanarak geri almaya daha kararlı" açıklamasını yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:02
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