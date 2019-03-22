Son Dakika Haberleri: Suriye, Golan Tepeleri'ni geri almaya kararlı

Suriye, Golan Tepeleri'ni geri almaya kararlı

15 dakika önce

Trump'ın Golan Tepeleri'yle ilgili sözlerinden sonra Suriye hükümeti, "Suriye ulusu bu kıymetli Suriye ulusal toprak parçasını elindeki tüm araçları kullanarak geri almaya daha kararlı" açıklamasını yaptı.

Suriye, Golan Tepeleri'ni geri almaya kararlı, System.String[]
Trump'ın Golan Tepeleri'yle ilgili sözlerinden sonra Suriye hükümeti, "Suriye ulusu bu kıymetli Suriye ulusal toprak parçasını elindeki tüm araçları kullanarak geri almaya daha kararlı" açıklamasını yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:02 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hükümetten Trump'ın İsrail Açıklamasına Sert Tepki: Dünya Trump'ın Attığı Tweetlerle Yönetilecek Bir Yer Değil Bakan Albayrak Müjdeyi Vermişti! İkinci El Araçta KDV Uyuşmazlığı Çözüldü Dev Banka Elemanlarını Oyun Oynatarak Seçecek Bakan Bekir Pakdemirli Müjdeyi Verdi! Ödemeler Bugün Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 10:17:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye, Golan Tepeleri'ni geri almaya kararlı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]