Suriye Haber Ajansı: Türk ordusuna ait mühimmat dolu konvoy Suriye'nin kuzeybatısına girdi
1 saat önce
Suriye Haber Ajansı (SANA), Türk ordusuna ait mühimmat dolu bir konvoyun, İdlip eyaletine bağlı Han Şeyhun beldesinde hükümet güçlerine karşı savaşan muhaliflere yardım için Suriye'nin kuzeybatısına girdiğini duyurdu.
Suriye
Haber Ajansı (SANA), Türk ordusuna ait mühimmat dolu bir konvoyun, İdlip
eyaletine bağlı Han Şeyhun
beldesinde "hükümet güçlerine karşı savaşan muhaliflere yardım için" Suriye'nin kuzeybatısına girdiğini duyurdu.
SANA, Suriye Dışişleri Bakanlığı
'nın bir yetkilisinin, "Bu saldırganlık, Suriye ordusunun İdlip ve başka yerlerde teröristlerin kalıntılarını yok etme yolundaki kararlılığını etkilemeyecek." şeklindeki açıklamasına yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:29
Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı Yerine ikinci kez kayyum atanan Ahmet Türk: Yaşananlar kanunsuzluk ve hukuksuzluktan başka bir şey değildir ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ı satın almak istediğini açıkladı Kanada: 'Cihatçı Jack'i vatandaşlıktan çıkaran İngiltere, sorumluluklarını başkasına yüklüyor