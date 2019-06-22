Suriye Hama'da bir İHA düşürdü
33 dakika önce
Suriye ordusu, Hama Hava Askeri üssü yakınlarında rejim muhaliflerine ait insansız bir hava aracını düşürdüğünü açıkladı.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:43 Kaynak: İHA
ordusu, Hama Hava Askeri üssü yakınlarında rejim muhaliflerine ait insansız bir hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Düşürülen İHA'nın silahlı yada silahsız olması konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.
Suriye'nin Rus güçlerinin hava savunma sistemi yardımıyla daha önce de rejim muhaliflerine ait İHA'ları düşürdüğü kaydedildi.
Rusya'nın Suriye'de bulunan askeri yetkilileri bu ay başında yaptığı açıklama İdlib
yakınlarında Lazkiye
'de bulunan Rus üssüne rejim muhalifleri tarafından atılan 12 İHA düşürdüğünü iddia etmişti. - HAMA
Ahmet Türk'ten İstanbul seçimiyle ilgili açıklama: Biz bu seçimde demokrasi tarafıyız
Zenit, Onyekuru'nun peşine düştü!
Erzincan'da şaşkına çeviren görüntü! İnekleri tarlada bu halde buldular
Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var