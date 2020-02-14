Suriye hangi koşullarda kuruldu, Türkiye'yle ilişkileri nasıl oldu? - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Suriye hangi koşullarda kuruldu, Türkiye'yle ilişkileri nasıl oldu? - Son Dakika Dünya

Suriye hangi koşullarda kuruldu, Türkiye'yle ilişkileri nasıl oldu?

7 saat önce

1516'da Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı İmparatorluğu'na katılan Suriye topraklarının günümüze kadar uzanan tarihini ve Türkiye ile ilişkilerini Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nden Yrd. Doç. Dr. Seda Altuğ anlattı.

Suriye hangi koşullarda kuruldu, Türkiye'yle ilişkileri nasıl oldu?, System.String[]

Osmanlı İmparatorluğu ve Fransa mandası dönemleri, 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'yla sınırın çizilmesi, İskenderun meselesi, 1980'lere ve 90'lara damgasını vuran su ve PKK krizleri, 2000'lerdeki sıcak ilişkiler ve Arap Baharı sonrası kopuş...

1516'da Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı İmparatorluğu'na katılan Suriye topraklarının günümüze kadar uzanan tarihini ve Türkiye ile ilişkilerini Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nden Yrd. Doç. Dr. Seda Altuğ anlattı.

Video: Esra Yalçınalp

Grafikler: Mesut Ersöz

Osmanlı İmparatorluğu, Yavuz Sultan Selim, Türkiye, Suriye, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:45 
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