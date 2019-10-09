Son Dakika Haberleri: Suriye harekatı hakkında Türkiye'yi kınayan Mısır, Arap Ligi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı
Son Dakika Dünya Suriye harekatı hakkında Türkiye'yi kınayan Mısır, Arap Ligi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı

Suriye harekatı hakkında Türkiye'yi kınayan Mısır, Arap Ligi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı

9 dakika önce

Mısır, Türkiye’nin Suriye topraklarında başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nı şiddetle kınarken Arap Ligi’ni olağanüstü toplantıya çağırdı.

Suriye harekatı hakkında Türkiye'yi kınayan Mısır, Arap Ligi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı, System.String[]

Mısır, Türkiye'nin Suriye topraklarında başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nı şiddetle kınarken Arap Ligi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı.


Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mısır, Türkiye'nin Suriye topraklarına düzenlediği saldırıyı en güçlü şekilde kınadı." denildi. Bakanlık "kardeş Arap devletinin egemenliğine yönelik operasyonun küstah ve kabul edilemez bir saldırı" olduğunu bildirdi. Bakanlık, Mısır'ın Arap Ligi üyelerini olağanüstü toplantıya çağırdığını da açıkladı.

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Barış Pınarı Harekatı, Arap Birliği, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:21 
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