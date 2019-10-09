Suriye harekatı hakkında Türkiye'yi kınayan Mısır, Arap Ligi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı
9 dakika önce
Mısır, Türkiye’nin Suriye topraklarında başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nı şiddetle kınarken Arap Ligi’ni olağanüstü toplantıya çağırdı.
Mısır, Türkiye'nin Suriye topraklarında başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nı şiddetle kınarken Arap Ligi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı.
Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mısır, Türkiye'nin Suriye topraklarına düzenlediği saldırıyı en güçlü şekilde kınadı." denildi. Bakanlık "kardeş Arap devletinin egemenliğine yönelik operasyonun küstah ve kabul edilemez bir saldırı" olduğunu bildirdi. Bakanlık, Mısır'ın Arap Ligi üyelerini olağanüstü toplantıya çağırdığını da açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:21
Barış Pınarı'nda Türk jetlerinin hedefi vurması teröristin kamerasına yansıdı Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: ABD operasyonu onaylamıyor Suriye'den çekilme kararı sonrası Trump "çok gizli" toplantıya çağrıldı HDP'li Ahmet Türk'ün torunu Heja Türk'ten skandal paylaşım