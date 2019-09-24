Son Dakika Haberleri: Suriye hava sahasında uçuş icra edildi
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Suriye hava sahasında uçuş icra edildi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığınca, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile 14.00-16.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildiği belirtildi.

Suriye hava sahasında uçuş icra edildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığınca, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile 14.00-16.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile bugün 14.00-16.00 arasında Suriye hava sahasında Fırat'ın doğusunda uçuş icra edildi." ifadeleri kullanıldı.

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:44 Kaynak: AA
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