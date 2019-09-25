Suriye hava sahasında uçuş icra edildi
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Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile bugün saat 10.00-12.00 arasında, Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda uçuş gerçekleştirildiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:54 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile bugün saat 10.00-12.00 arasında, Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda uçuş gerçekleştirildiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda uçuş icra edildi." ifadesi kullanıldı.
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