Son Dakika Haberleri: Suriye hava sahasında uçuş icra edildi
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Suriye hava sahasında uçuş icra edildi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile Suriye hava sahasında beşinci uçuş görevinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Suriye hava sahasında uçuş icra edildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile Suriye hava sahasında beşinci uçuş görevinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda beşinci uçuş görevinin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, müteakip günlerde bölgede uçuşlara devam edileceği duyuruldu.

Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:36 Kaynak: AA
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