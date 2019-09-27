Suriye hava sahasında uçuş icra edildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile Suriye hava sahasında beşinci uçuş görevinin gerçekleştirildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:36 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile Suriye hava sahasında beşinci uçuş görevinin gerçekleştirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda beşinci uçuş görevinin yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, müteakip günlerde bölgede uçuşlara devam edileceği duyuruldu.
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