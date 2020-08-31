Suriye hava savunma sistemleri Şam'a hava saldırısını engelledi - Son Dakika

Suriye'de hava savunma sistemleri, İsrail tarafından başkent Şam'a yapılan hava saldırısını engelledi.

Suriye'nin başkenti Şam'a İsrail tarafından yapılan hava saldırısı hava savunma sistemleri tarafından engellendi. Suriye medyası, İsrail'e ait savaş uçaklarının Golan Tepeleri'nin hava sahasını kullanarak Şam'ın güneyini hedef aldığını yazdı. Suriyeli yetkililer, İsrail tarafından ateşlenen füzelerin hedeflerine ulaşamadan durdurulduğunu aktardı. Saldırıda can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı. - ŞAM