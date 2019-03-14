Son Dakika Haberleri: Suriye için 7 milyar dolar yardım taahhüdü

Suriye için 7 milyar dolar yardım taahhüdü

1 saat önce

Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansında Suriye ve mülteciler için yaklaşık 7 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunuldu.

Suriye için 7 milyar dolar yardım taahhüdü, System.String[]
Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansında Suriye ve mülteciler için yaklaşık 7 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunuldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:30 

Suriye, Ekonomi
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