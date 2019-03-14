Suriye için 7 milyar dolar yardım taahhüdü
1 saat önce
Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansında Suriye ve mülteciler için yaklaşık 7 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunuldu.
Suriye
ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansında Suriye ve mülteciler için yaklaşık 7 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:30
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