Suriye idlib'de sermin kasabası bombalandı, dha ekibi o anları görüntüledi - Son Dakika
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Suriye idlib'de sermin kasabası bombalandı, dha ekibi o anları görüntüledi

6 saat önce

İdlib'de Sermin kasabası bombalandı, DHA ekibi o anları görüntülediSURİYE'nin İdlib kentinde, Rusya destekli Esad rejiminin karadan ve havadan saldırıları sürerken, Sermin kasabasında çekim için bulunan Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi, hava bombardımanına tanıklık etti.

İdlib'de Sermin kasabası bombalandı, DHA ekibi o anları görüntüledi

SURİYE'nin İdlib kentinde, Rusya destekli Esad rejiminin karadan ve havadan saldırıları sürerken, Sermin kasabasında çekim için bulunan Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi, hava bombardımanına tanıklık etti. DHA kameramanı ve muhabiri, sivilleri hedef alan bombardımandan harabe halindeki binaları siper alarak korunmaya çalışırken, art arda düşen bombaların patlama sesleri, kamera tarafından kaydedildi.

Suriye'de, rejim karşıtı güçlerin son kalesi olarak bilinen İdlib kenti, Rusya destekli Esad yönetimi tarafından gece- gündüz havadan ve karadan hedef alınıyor. Ateş altında kalan Suriyeliler, Türkiye sınırına göç etmeye devam ediyor. Saldırılar öncesi 4 milyon olan kentin nüfusu, rejimin bombardımanıyla birlikte yarı oranında azaldı.

ÇEKİM SIRASINDA BOMBARDIMAN

İdlib'de bulunan DHA ekibi, bugün kentin güneydoğusundaki Sermin kasabasına çekim için gittikleri anda, rejim güçlerinin bombardımanını yaşadı. Sivillere yönelik düzenlenen hava bombardımanıyla birlikte DHA ekibi, savaşın harabeye çevirdiği kasabada kalan bina yıkıntıları arasına saklanmak zorunda kaldı. Rejim uçakları tarafından atılan ve şiddetle patlayan bombaların sesleri ise DHA kamerasınca kaydedildi.

Bombardımanın kesilmesiyle DHA ekibi ve bölgede bulunan basın mensupları ve siviller güvenli bölgeye geçti.

Suriye idlib'de sermin kasabası bombalandı, dha ekibi o anları görüntüledi

Suriye, Rusya, İdlib, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:16 Kaynak: DHA
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