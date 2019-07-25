Suriye: İdlib'de son bir ayda ölen çocuk sayısı 2018'deki kayıpları geçti
1 saat önce
Çatışmaların devam ettiği Suriye'nin İdlib kentinde son bir ayda ölen çocuk sayısı 2018'in tamamındaki can kaybı rakamını geçti. Geçtiğimiz Nisan ayının sonunda şiddet olaylarının tekrar başladığı kentte aralarında 90 çocuğun olduğu en az 400 kişi hayatını kaybetti.
Suriye
'de çatışmaların devam ettiği İdlib
kentinde son bir ay içinde, 2018'in tamamındakinden fazla sayıda çocuk hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz nisan ayının sonunda şiddet olaylarının tekrar başlamasından bu yana İdlib'de, aralarında 90 çocuğun olduğu en az 400 kişi öldü; 440 bin kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:22
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