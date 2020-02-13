Suriye idlib kırsalı, hayalet kente dönüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye idlib kırsalı, hayalet kente dönüştü - Son Dakika

Suriye idlib kırsalı, hayalet kente dönüştü

6 saat önce

İdlib kırsalı, hayalet kente dönüştüSURİYE'nin İdlib kentinde rejim ve destekçilerinin devam ettirdiği bombardıman şehrin kırsalını adeta hayalet kente dönüştürdü.

İdlib kırsalı, hayalet kente dönüştü

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim ve destekçilerinin devam ettirdiği bombardıman şehrin kırsalını adeta hayalet kente dönüştürdü.

İç savaşın devam ettiği Suriye'de rejimin hedefinde olan İdlib'de binlerce kişi saldırılardan korunmak için güvenli bölgelere kaçmayı sürdürüyor. Uzun süredir rejimin ele geçirmek için saldırı düzenlediği İdlib'in ilçeleri ile kırsalındaki bölgelerde yaşayan 2 milyona yakın insan zorunlu olarak göç etti. Evlerini terk eden siviller, sahip oldukları araçlarına alabildikleri eşyaları ile yola düşerek bombardımandan korunmaya çalışıyor.

Saldırılar nedeniyle yüzlerce köy, sivillerin terk etmesinin ardından hayalet kente dönüştü. İdlib'in Eriha ilçesine bağlı Mastume Köyü de yoğun bombardımanın ardından boşaltıldı. 100'ü aşkın hanenin bulunduğu köyde yaşayan bini aşkın kişi, saldırılar nedeniyle evlerini terk ederek İdlib kent merkezi veya Türkiye sınırına göç etmek zorunda kaldı. Bombardımandan kaçan insanların büyük bölümünün terk ettiği evlerinin kapılarını bile kapatamadıkları görüldü.

TÜRKİYE GELSİN, EVLERİMİZE DÖNELİM

Öte yandan İdlib'in kırsalındaki yerleşim alanlarından kaçan sivillerin ise Türkiye sınırına göçü de devam ediyor. İdlib yönüne giden bazı aileler ise bombardımandan kaçtıklarını ve yoğun şekilde savaş uçaklarının köyleri bombaladığını ifade etti. Hayatta kalabilmek adına kaçmak zorunda kaldıklarını anlatan Suriyeliler, tek umutlarının ise Türkiye olduğuna dikkat çekti. Abu Usame isimli sivil, Esed rejimi zulmünün sona ermesi için tek güvencelerinin Türkiye olduğunu söyledi. Türk askerinin İdlib'e son zamanlarda takviye yapması ile umutlarının arttığını anlatan Abu Usame, biran önce Türkiye'nin müdahalesi ile zulmün sona ermesini beklediklerini ve terk etmek zorunda kaldıkları evlerine bu sayede girmeyi umut ettiklerini kaydetti. Usame, ülkelerinin ve kentlerinin kurtuluşunun Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mümkün olduğuna inandıklarının altını çizdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Hasan DÖNMEZ/İDLİB (Suriye), (DHA)

Suriye idlib kırsalı, hayalet kente dönüştü

Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:32 Kaynak: DHA
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