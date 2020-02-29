Suriye-idlib'liler 34 şehidimiz için ellerinde türk bayraklarıyla yürüdü - Son Dakika
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Suriye-idlib'liler 34 şehidimiz için ellerinde türk bayraklarıyla yürüdü

6 saat önce

İdlib'liler 34 şehidimiz için ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdüİDLİB harekatında şehit olan 34 askerimiz için İdlibliler ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı.

İdlib'liler 34 şehidimiz için ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü

İDLİB harekatında şehit olan 34 askerimiz için İdlibliler ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Ellerinde " Çanakkale'de mezarlarımız komşuydu, İdlib'de kanlarımız karıştı" "Türklerle kan kardeşiyiz" yazılı dövizlerle Türk askeri lehine sloganlar attı.

İdlib'de saat kulesi meydanında toplanan yaklaşık bin kişi İdlib harekatında şehit olan 34 askerimiz için ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Meydandan cadde boyunca yürüyüşe geçen yaklaşık bin kişi, ellerinde "Çanakkale'de mezarlarımız komşuydu, İdlib'de kanlarımız karıştı" "Türklerle kan kardeşiyiz" yazılı dövizlerle Türk askerleri lehine slogan atarak ilerledi. Rejime lanet okuyan gruba çevredeki esnaflarda destekledi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

HABER: Hasan DÖNMEZ-İbrahim KÖRDEMİRCİ/İDLİP (Suriye), (DHA)

Suriye-idlib'liler 34 şehidimiz için ellerinde türk bayraklarıyla yürüdü

Çanakkale, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 07:42 Kaynak: DHA
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