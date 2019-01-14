Suriye ile İlişkilerin Normalleşmesi..."
1 saat önce
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Es-Sani, "Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi demek savaş suçu işleyen bir kişiyle ilişkilerin normalleşmesi demektir" dedi.
Katar Dışişleri Bakanı
Muhammed bin Abdurrahman Es-Sani, "Suriye
ile ilişkilerin normalleşmesi demek savaş suçu işleyen bir kişiyle ilişkilerin normalleşmesi demektir" dedi.
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Es-Sani, Afrika
Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki ile yaptığı ortak basın toplantısında sorulan bir soru üzerine, Suriye'nin Arap Birliği
ile ilişkilerinin askıya alınmasını gerektiren şartların hala devam ettiğini belirterek, Katar'ın Şam
'da Büyükelçilik
açma gereğinin olmadığını dile getirdi. Bakan Es-Sani, "Suriye rejimi hala halkını bombalamaya devam ediyor. Halk dağılmış durumda. Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi demek savaş suçu işleyen bir kişiyle ilişkilerin normalleşmesi demektir" dedi. Es-Sani, Katar'ın Suriye halkının kabul ettiği siyasi bir çözümün bulunmasından yana olduğunu da kaydetti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:31 Kaynak: İHA
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