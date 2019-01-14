Son Dakika Haberleri: Suriye ile İlişkilerin Normalleşmesi..."

Suriye ile İlişkilerin Normalleşmesi..."

1 saat önce

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Es-Sani, "Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi demek savaş suçu işleyen bir kişiyle ilişkilerin normalleşmesi demektir" dedi.

Suriye ile İlişkilerin Normalleşmesi...
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Es-Sani, "Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi demek savaş suçu işleyen bir kişiyle ilişkilerin normalleşmesi demektir" dedi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Es-Sani, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki ile yaptığı ortak basın toplantısında sorulan bir soru üzerine, Suriye'nin Arap Birliği ile ilişkilerinin askıya alınmasını gerektiren şartların hala devam ettiğini belirterek, Katar'ın Şam'da Büyükelçilik açma gereğinin olmadığını dile getirdi. Bakan Es-Sani, "Suriye rejimi hala halkını bombalamaya devam ediyor. Halk dağılmış durumda. Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi demek savaş suçu işleyen bir kişiyle ilişkilerin normalleşmesi demektir" dedi. Es-Sani, Katar'ın Suriye halkının kabul ettiği siyasi bir çözümün bulunmasından yana olduğunu da kaydetti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:31 Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanı, Katar, Suriye, Güncel
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