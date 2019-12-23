Suriye ile ticaretin önündeki engeller kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Suriye ile ticaretin önündeki engeller kaldırıldı - Son Dakika Ekonomi

Suriye ile ticaretin önündeki engeller kaldırıldı

6 saat önce

Kilis Valisi Recep Soytürk, Suriye'den 19 ürünün getirilmesi için artık izne gerek olmadığını açıkladı.

Suriye ile ticaretin önündeki engeller kaldırıldı, System.String[]

Kilis Valisi Recep Soytürk, Suriye'den 19 ürünün getirilmesi için artık izne gerek olmadığını açıkladı.


KOSGEB kredileri ile sınır ticareti konulu toplantıda konuşma yapan Vali Soytürk, Kilis deyince akla sınır ticaretinin geldiğini ifade ederek, bir süredir tır geçişine kapalı olan Öncüpınar Sınır Kapısı'nın geçişlere açıldığını hatırlattı. Sınır ticareti konusunda yoğun çaba sarf edildiğini belirten Vali Soytürk, "Öncüpınar Sınır Kapısı Suriye'deki hadiselerden dolayı tırların geçişine kapalıydı. Şuan çok şükür içeriye rahatlıkla girebiliyorlar. Suriye'ye giren kamyonları dönüşte, mazot getirmeleriyle ilgili olarak uzun süreden beri uğraşıyoruz. Kamu araçları ve kamuoyu hizmet eden ihaleyle çalışan araçlar 250 litre mazot getirebilmesi için Cumhurbaşkanlığı genelgesi çıktı. Sivil araçların da aynı şekilde 250 litre mazot getirebilmesi için bakanımızın imzasından geçecek. Bu hafta içerinde bakanımızın onayından sonda 250 litre, sivil araçlar mazot getirebilecek" dedi.


Vali Recep Soytürk, Suriye'den 19 tarım ürününün özel izne gerek olmadan Türkiye'ye getirilebildiğini ifade ederek, "Karşı tarafından ticaret yapanlar 19 ürünü getirebilecekler. Ankara'nın özel iznine gerek olmaksızın Valilikten karşı tarafa izin alarak getirebiliyorsunuz. Ancak kapıda gümrük vergisi alınıyor. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi bu vergi alınıyor. Verginin alınmaması yönünde hem resmi hem de sözlü olarak ilettik. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanımız Kilis'e geldiğinde durumu kendisine ilettik. Bakanımız, karşı tarafından gelecek ürünlerin ülkemiz tarımını etkileyecek durumda olmadığını ifade etmişti" diye konuştu.


Toplantıya Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Şevket Memiler, KOSGEB İl Müdürü Murat Küçükoğlu ile iş adamları katıldı. - KİLİS

Suriye, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

80 kilo trüf mantarı, ihale ile satışa çıkarıldı
İdlib'deki bombardımandan tekerlekli sandalyesiyle kaçan kadın, yanına 35 kedisinden sadece birini alabildi Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek Rusya'dan ABD'nin TürkAkım ve Kuzey Akım-2'ye yaptırım uygulamasına sert tepki: Karşılıksız kalmaz

Son Dakika Haberleri
23:50 On Numara çekildi (2) - Son Dakika Ekonomi
23:46 On Numara çekildi (1) - Son Dakika Ekonomi
23:31 Miilux’tan açıklama - Son Dakika Ekonomi
23:18 Motorin ve benzine zam - Son Dakika Ekonomi
23:01 Akaryakıta çifte zam! Benzin 7 liranın üstüne çıktı - Son Dakika Ekonomi
22:08 Yerli otomobilde yeni ayrıntı! Silüeti ortaya çıktı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 00:09:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Suriye ile ticaretin önündeki engeller kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]