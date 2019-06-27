Suriye İnsan Hakları Ağı: Suriye'de 14 bini aşkın insan işkenceden öldü
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Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 2011 yılında başlayan iç savaş sırasında Suriye rejimi tarafından uygulanan işkenceler nedeniyle 14 binden fazla insanının hayatını kaybettiğini söyledi.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:58 Kaynak: İHA
İnsan Hakları Ağı (SNHR), 2011 yılında başlayan iç savaş sırasında Suriye rejimi tarafından uygulanan işkenceler nedeniyle 14 binden fazla insanının hayatını kaybettiğini söyledi.
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) dün yayınladığı raporda, Suriye rejimi tarafından uygulanan işkence sonucu 14 bin 227 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. SNHR, işkence altında hayatını kaybedenlerin 177'sinin çocuk, 62'sinin ise kadın olduğunu belirtti. Raporda, işkence altında hayatını kaybedenlerin yüzde 98'inden Suriye rejiminin, kalan yüzde 2'sinden ise ihtilafın diğer taraflarının sorumlu olduğu belirtildi. Raporda ölümlerin asıl sebebinin, Suriye rejiminin tutuk evleri ve hapishanelerde bulunanlara sağlık hizmeti ihmallerinden kaynaklandığı belirtildi. - LONDRA
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