Son Dakika Haberleri: Suriye İnsan Hakları Ağı: Suriye'de 14 bini aşkın insan işkenceden öldü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Suriye İnsan Hakları Ağı: Suriye'de 14 bini aşkın insan işkenceden öldü

20 dakika önce

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 2011 yılında başlayan iç savaş sırasında Suriye rejimi tarafından uygulanan işkenceler nedeniyle 14 binden fazla insanının hayatını kaybettiğini söyledi.

Suriye İnsan Hakları Ağı: Suriye'de 14 bini aşkın insan işkenceden öldü, System.String[]
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 2011 yılında başlayan iç savaş sırasında Suriye rejimi tarafından uygulanan işkenceler nedeniyle 14 binden fazla insanının hayatını kaybettiğini söyledi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) dün yayınladığı raporda, Suriye rejimi tarafından uygulanan işkence sonucu 14 bin 227 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. SNHR, işkence altında hayatını kaybedenlerin 177'sinin çocuk, 62'sinin ise kadın olduğunu belirtti. Raporda, işkence altında hayatını kaybedenlerin yüzde 98'inden Suriye rejiminin, kalan yüzde 2'sinden ise ihtilafın diğer taraflarının sorumlu olduğu belirtildi. Raporda ölümlerin asıl sebebinin, Suriye rejiminin tutuk evleri ve hapishanelerde bulunanlara sağlık hizmeti ihmallerinden kaynaklandığı belirtildi. - LONDRA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:58 Kaynak: İHA
Suriye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emre Aşık ve 3 yaşındaki kızının videosundaki dialog kan dondurdu Cinayet zanlısı, mahkeme salonunda boğazını keserek intihara kalkıştı Karısının eski sevgilisi tarafından sokak ortasında öldürüldü! Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı Komşular kötü koku ihbarında bulundu! Eve giren polis büyük şok yaşadı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 11:18:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye İnsan Hakları Ağı: Suriye'de 14 bini aşkın insan işkenceden öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]