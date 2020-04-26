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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: İdlib'de TSK ile eylemciler arasında çatışma çıktı, 2 gösterici öldü
6 saat önce
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Halep-Lazkiye M4 karayolunun doğu tarafındaki İdlib'in güneyinde bulunan El-Nayrab isimli kasabada, TSK ile protestocular arasında çıkan çatışmada iki eylemcinin hayatını kaybettiğini duyurdu
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Halep- Lazkiye M4 karayolunun doğusundaki İdlib'in güneyinde bulunan El-Nayrab isimli kasabada, Türk Silahlı Kuvvetleri ile protestocular arasında çıkan çatışmada iki eylemcinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Muhaliflere yakınlığıyla bilinin gözlemevinin açıklamasında, "Türk askerleri İdlib'in doğusundaki Neyrab'da M4 Karayolu üzerindeki barikatları kaldırmak istedi. Silahlı kişilerin de aralarında olduğu siviller buna izin vermeyerek protesto eylemi yaptı" ifadeleri yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 07:06
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