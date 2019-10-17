Son Dakika Haberleri: Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: SDG'den 224, Suriye Milli Ordusu'ndan 184 kişi öldü
Son Dakika Dünya Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: SDG'den 224, Suriye Milli Ordusu'ndan 184 kişi öldü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: SDG'den 224, Suriye Milli Ordusu'ndan 184 kişi öldü

1 saat önce

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nda SDG'de 224 kişi, Türkiye'nin desteğini alan Milli Suriye Ordusu'nda ise 183 kişinin öldüğünü duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı ise, Barış Pınarı Harekatı kapsamında 702 PYD-YPG'linin öldürüldüğü açıkladı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: SDG'den 224, Suriye Milli Ordusu'ndan 184 kişi öldü, System.String[]

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad muhaliflerine yakınlığıyla bilinen İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nda SDG'den 224 kişi, Türkiye'nin desteğini alan Milli Suriye Ordusu'ndan ise 183 kişinin öldüğünü duyurdu.


Gözlemevi, açıklamasında Suriye'de sivil can kayıplarının 72'ye yükseldiği belirtti.

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Suriye, SDG, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:42 
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