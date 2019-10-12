Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: SDG'den 74, Suriye Milli Ordusu'ndan 49 savaşçı öldü
1 saat önce
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Nehri'nin doğusunda düzenlediği Barış Pınarı Harekatı boyunca Suriye Demokratik Güçleri'nden 74 savaşçının, Türkiye'nin desteğini alan Suriye Milli Ordusu'nda ise 49 kişinin öldüğünü duyurdu.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Nehri'nin doğusunda düzenlediği Barış Pınarı Harekatı boyunca Suriye Demokratik Güçleri'nden 74 savaşçının, Türkiye'nin desteğini alan Milli Suriye Ordusu'nda ise 49 kişinin öldüğünü duyurdu.
Merkezi İngiltere'de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 4. gününe girilen operasyonun başlangıcından bu yana Türkiye'nin desteğini alan Milli Suriye Ordusu'nun kayıp sayısının 49 olduğunu duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:36
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