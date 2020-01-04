Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre Suriye iç savaşının aralık bilançosu: 989 ölü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre Suriye iç savaşının aralık bilançosu: 989 ölü - Son Dakika Dünya

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre Suriye iç savaşının aralık bilançosu: 989 ölü

7 saat önce

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre Suriye iç savaşının aralık bilançosu: 989 ölü. Örgüte göre 42'si kadın 64'ü çocuk bu kişilerden 279'unu siviller oluşturdu.

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre Suriye iç savaşının aralık bilançosu: 989 ölü, System.String[]

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suriye'de 2011'den beri devam eden iç savaşın Aralık ayı bilançosunu yayınladı. İngiltere merkezli örgütün verilerine göre 2019'un son ayında ülkede 989 kişi hayatını kaybetti.


Örgüte göre 42'si kadın 64'ü çocuk bu kişilerden 279'unu siviller oluşturdu.

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İnsan Hakları İzleme Örgütü, Aralık, Suriye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 06:42 
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