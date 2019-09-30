Son Dakika Haberleri: Suriye-Irak sınır kapısı 5 yıldan sonra yeniden açıldı
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Suriye-Irak sınır kapısı 5 yıldan sonra yeniden açıldı

41 dakika önce

Terör örgütü DEAŞ işgali nedeniyle 2014'te kapanan Suriye-Irak arasındaki sınır kapısı 5 yıllık aradan sonra yeniden açıldı.

Suriye-Irak sınır kapısı 5 yıldan sonra yeniden açıldı, System.String[]

Terör örgütü DEAŞ işgali nedeniyle 2014'te kapanan Suriye- Irak arasındaki sınır kapısı 5 yıllık aradan sonra yeniden açıldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kentinin Elbukemal ilçesi ve karşısındaki Irak topraklarında yer alan sınır kapıları tekrar faal hale getirildi.

Terör örgütü DEAŞ, söz konusu geçişi 2014'te ele geçirmişti.

Beşşar Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist grupların yardımıyla Elbukemal'i DEAŞ'tan Kasım 2017'de temizlemişti.

Terör örgütü YPG/ PKK ise ABD'nin desteğiyle Irak sınırındaki Bagoz beldesini şubat ayında DEAŞ'tan alarak işgal etmişti.

Kasım 2017'den bu yana rejimin kontrolünde olan bölgede fiilen İran destekli gruplar hüküm sürüyor.

Kaynaklar, sınır kapısının açılmasıyla söz konusu grupların etkisinin artacağına, Irak'a geçişlerinin kolaylaşacağına işaret ediyor.

Suriye, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:24 Kaynak: AA
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