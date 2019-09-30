Suriye-Irak sınır kapısı 5 yıldan sonra yeniden açıldı
1 saat önce
Suriye-Irak arasındaki Elbukemal-Kaim geçişi, 5 yıllık aradan sonra tekrar aktif hale getirildi.
Suriye- Irak arasındaki Elbukemal-Kaim geçişi, 5 yıllık aradan sonra tekrar aktif hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:01
Selman: İran'ı engellemek için gerekli adımlar atılmazsa petrol fiyatları görülmemiş seviyelere çıkar Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke Rusya oldu Altın haftaya düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Dolar haftaya düşüşle başladı! İşte son durum