Son Dakika Haberleri: Suriye-Irak sınır kapısı 5 yıldan sonra yeniden açıldı
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Suriye-Irak sınır kapısı 5 yıldan sonra yeniden açıldı

1 saat önce

Suriye-Irak arasındaki Elbukemal-Kaim geçişi, 5 yıllık aradan sonra tekrar aktif hale getirildi.

Suriye-Irak sınır kapısı 5 yıldan sonra yeniden açıldı, System.String[]

Suriye- Irak arasındaki Elbukemal-Kaim geçişi, 5 yıllık aradan sonra tekrar aktif hale getirildi.

Suriye, Irak, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:01 
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