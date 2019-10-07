Son Dakika Haberleri: Suriye-Irak tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Son Dakika Dünya Suriye-Irak tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Suriye-Irak tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

1 saat önce

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu.

Suriye-Irak tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu, System.String[]

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiği ifade edildi.

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Türkiye, Suriye, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:06 
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