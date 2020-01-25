Suriye İslam Konseyinden Türkiye'ye geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
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Suriye İslam Konseyinden Türkiye'ye geçmiş olsun mesajı

6 saat önce

Elazığ'da dün akşam saatlerinde yaşanan ve bölgedeki birçok ilde hissedilen deprem sonrası Suriye İslam Konseyi tarafından yapılan açıklamada, başsağlığı ve geçmiş olsun dilekleri Türkiye'ye iletildi.

Suriye İslam Konseyinden Türkiye'ye geçmiş olsun mesajı, System.String[]

Elazığ'da dün akşam saatlerinde yaşanan ve bölgedeki birçok ilde hissedilen deprem sonrası Suriye İslam Konseyi tarafından yapılan açıklamada, başsağlığı ve geçmiş olsun dilekleri Türkiye'ye iletildi.


Suriye İslam Konseyi üyesi Şeyh Muhammad Abu Al-Khair Shukry, Elazığ'da olan deprem faciası sonrası Türkiye'ye destek mesajı verdi.


Türk halkına seslenen Shukry, "Bizim Türk kardeşlerimiz, bizim ülkemizin problemleri çözmek için çok yardım ettiler. Türkiye uluslararası ülkelerden en çok bize yardım eden ülke bunu asla unutmayacağız. Türkler bize çok yardım ettiler. Keşke gücümüz yetse de bizde yardım edebilsek. Türklerin bizler için yaptığı yardımlar kadar olmasa da bizde elimizden gelen desteği yapacağız. Kalbimiz Türklerle" dedi.


Shukry, hayatını kaybeden vatandaşlara dua ederek, yaralıların en kısa zamanda iyileşmesini umduğunu söyledi. - ŞAM

Türkiye, Elazığ, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:26 Kaynak: İHA
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