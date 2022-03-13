Suriye İslam Meclisi: Ukrayna'ya savaşmaya gidecekler, Esed rejiminin "Şebbihaları"dır - Son Dakika
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Suriye İslam Meclisi: Ukrayna'ya savaşmaya gidecekler, Esed rejiminin "Şebbihaları"dır

13.03.2022 15:32
Suriye İslam Meclisi: Ukrayna'ya savaşmaya gidecekler, Esed rejiminin "Şebbihaları"dır

Suriye İslam Meclisi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'ya karşı savaşmak için Suriye'den gönderilmek istenenlerin, Esed rejiminin safında olan "Şebbihalar" olduğunu belirtti.

Suriye İslam Meclisi, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'ya karşı savaşmak için Suriye'den gönderilmek istenenlerin, Esed rejiminin safında olan "Şebbihalar" olduğunu belirtti.

Suriye İslam Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de halk ile savaşan, ülkenin altyapısını imha ederek sivilleri zorla yerinden edenlerin, bugün Rusya safında savaşmaya gideceklerle aynı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Suriye'nin özgür halkı, haysiyetli ve onurludur. Bir caninin yanında durmaz. Paralı asker olmayı da kabul etmez." ifadelerine yer verildi.

Suriyelilerin savaşının, ülkelerinde Rusya ve İran'a karşı özgürlüklerini kazanmak ve ülkelerini kurtarmak için olduğu belirtilen açıklamada, "Rusya'nın, Ukrayna'ya göndermek istediği kişiler, yıllarca halkını öldüren ve Esed rejiminin safında çatışan Şebbihalardır." ifadeleri kullanıldı.

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Ukrayna, Suriye, Rusya, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye İslam Meclisi: Ukrayna'ya savaşmaya gidecekler, Esed rejiminin 'Şebbihaları'dır - Son Dakika


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