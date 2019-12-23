Suriye, İsrail'in füze saldırısını havada önledi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Suriye, İsrail'in füze saldırısını havada önledi - Son Dakika Dünya

Suriye, İsrail'in füze saldırısını havada önledi

6 saat önce

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail'den Suriye'ye atılan füzelerin hava savunma sistemi tarafından durdurulduğunu duyurdu.

Suriye, İsrail'in füze saldırısını havada önledi, System.String[]

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail'den Suriye'ye atılan füzelerin hava savunma sistemi tarafından durdurulduğunu duyurdu.

SANA'da yer alan habere göre, İsrail'den gönderilen füzeler hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildi, bir füze ise Şam'ın kırsal bölgesi Akraba civarına düştü. Füze saldısısı sonrası iki büyük patlama yaşandığı duyuruldu. Füzelerin hasara yada can kaybına neden olup olmadığı açıklanmadı.

Öte yandan uluslararası medyada, füzelerin Şam yakınlarında İran bağlantılı bir askeri üssü hedef aldığı duyuruldu.


Suriye, İsrail, Şam, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:52 Kaynak: DHA
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