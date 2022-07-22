Suriye resmi devlet medyası SANA, İsrail savaş uçaklarının bu gece yarısından itibaren Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki bölgelere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda 3 asker hayatını kaybederken, 7 asker ise yaralandı. Haberde, Golan yönünden fırlatılan füzelerin çoğunun etkisiz hale getirildiği belirtilirken, bölgede hasar meydana geldiği bildirildi.

Kaynak: İHA

İsrail, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Suriye: 'İsrail'in hava saldırısında 3 asker öldü, 7 asker yaralandı' - Son Dakika

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