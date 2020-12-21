Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi ikinci kongresini düzenledi - Son Dakika

Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi ikinci kongresini düzenledi

21.12.2020 17:31
Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi ikinci kongresini düzenledi, System.String[]

Suriyeli kabile, aşiret liderleri ve muhalif siyasi kesimlerin katılımıyla Azez'in Sicco beldesinde düzenlenen Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisinin (SKAM) ikinci yıllık genel kongresinde ayrılıkçı terör örgütü YPG/PKK'ya karşı tek vücut olma mesajı verildi.

Suriyeli kabile, aşiret liderleri ve muhalif siyasi kesimlerin katılımıyla Azez'in Sicco beldesinde düzenlenen Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisinin (SKAM) ikinci yıllık genel kongresinde ayrılıkçı terör örgütü YPG/ PKK'ya karşı tek vücut olma mesajı verildi.

Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez ilçesine bağlı Sicco beldesi, ikinci SKAM genel kongresine ev sahipliği yaptı.

Kongreye, başta meclis üyeleri olmak üzere, Geçici Hükümet Başbakanı Abdurrahman Mustafa, Suriye Hristiyan Vakfı Başkanı Hanna Milki, Kürt Milli Aşireti temsilcisi İbrahim Melle ve Türkmen temsilci üyesi Muhammed Salih yer aldı.

SKAM Genel Sekreteri Salem Abdülaziz Muslat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisinin büyük Suriye'nin parçası olduğunu söyledi.

Muslat, SKAM'ın, şehirlisi, köylüsü, bedevisi ve diğer bileşenleriyle tüm Suriye halkına hizmet etmek, bir nüve oluşturmak ve enerjilerinin tek potada erimesini sağlamak için kurulan bir çatı olduğunu belirterek, "Burada herhangi bir din veya etnik grup ayrımcılığı yapılmaz, aşiretçilik veya aşiret temelinde ayrımcılık yapılmaz. Buradaki ana amaç, en büyük ortak paydamız olan vatan ve millet ekseninde birleşmektir." dedi.

Ayrıca Muslat, meclisin ana gaye ve hedefinin, " Şam'daki cellattan" ve "Kandil'deki teröristlerden kurtulmak" olduğunu ifade etti.

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdürrahman Mustafa da aşiretler ve kabilelerin topraklarını işgal eden terör örgütü YPG/PKK'ya karşı 2018'de örgütlenmeyi başardığını söyledi.

Suriye'nin birçok bölgesinde aşiretlerin yapısının büyük önem arz ettiğini dile getiren Mustafa, " Fırat'ın doğusunda aşiret ve kabilelerin toprağı terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altındadır. Kongrede Suriye'nin bütün bileşenler ile toprak bütünlüğünün ve sosyal yapının korunması vurgulandı. Bu da gelecekte Suriye'nin toplumsal barışının sağlanması için bir araç olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Rasulayn Kürt Milli Aşireti temsilcisi İbrahım Başa Melle de Kürtlerin, Suriye devletinin kurulduğu günden bu yana toplumun ayrılmaz parçası olduğuna dikkati çekti.

Suriye'deki Arap Aşiretleri ve Türkmen aileler ile dostluk ve akrabalık bağları ile bağlı olduklarını belirten Melle, Kandil işbirlikçilerinin Kürtleri temsil edemeyeceğini, Suriye'nin Arap, Kürt, Türkmen halkları ile tek vücut olduğunu ifade etti.

Melle, "Suriye'de istikrarı bozan gruplar, toprak bütünlüğüne aykırı projeler ve ayrılıkçı gündemi olan kesimlere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi

Suriye'de 150'den fazla Arap, Türkmen, Kürt ve Süryani aşiret lideri Aralık 2018'de bir araya gelerek bölücü terör örgütü YPG/PKK'ya karşı tek çatı altında birleşmişti.

400 kişilik genel kurucu heyetin yer aldığı kuruluş toplantısına yaklaşık 1000 kişi katılmıştı.

Birlik ve beraberlik, terör örgütü YPG/PKK'ya karşı ortak mücadele, Suriye'nin geleceği ve Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirmek istediği operasyona destek mesajları veren SKAM'ın başkanlığına şeyh Rami Doş seçilmişti.

Aşiret, Suriye, Terör, Azez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi ikinci kongresini düzenledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Avrupa İlaç Ajansı, Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısına şartlı onay verdi Alman genetik bilim uzmanı aşı karşıtlarına kızdı: Acil hizmetten yararlanmasınlar Buldukları mermiyi matkapla delmek isteyen döşemeci ve çırağı yaralandı Yaralı veterinerin bayılmadan önceki son sözleri saldırganı ele verdi Süper Lig ekiplerinin oyuncu sayısı 9'a düşerse hükmen mağlup sayılacak Danimarka'da mutasyon korkusuyla 17 milyon vizon itlaf edilmişti! Şimdi de mezardan çıkarıp yakacaklar Almanya'da koronavirüsten ölen gurbetçinin cenazesi Türkiye'ye yıkanmadan gönderilmiş Oyuncu Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılında evleneceğini açıkladı
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs vaka oranı geçen haftaya göre yüzde 40 düştü Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs vaka oranı geçen haftaya göre yüzde 40 düştü         
17:34
AB, Fiat ve Peugeot'un birleşmesini onayladı AB, Fiat ve Peugeot'un birleşmesini onayladı         
16:56
Sosyal medya fenomeni Josi Maria, manken hastalığından öldü Sosyal medya fenomeni Josi Maria, manken hastalığından öldü         
16:45
Altının kilogramı 465 bin liraya geriledi Altının kilogramı 465 bin liraya geriledi         
16:37
Genç avukatın feci ölümü! 8'inci kattan beton zemine düştü Genç avukatın feci ölümü! 8'inci kattan beton zemine düştü         
16:13
Akıllı telefon üreticileri Samsung ve Oppo Türkiye'de üretime başlıyor Akıllı telefon üreticileri Samsung ve Oppo Türkiye'de üretime başlıyor         
15:52
Koronavirüs tedbirlerine rağmen 10 bin kişilik düğün yaptılar Koronavirüs tedbirlerine rağmen 10 bin kişilik düğün yaptılar         
14:43
Yılbaşını evde geçirmek istemeyenler Bodrum'a akın ediyor Yılbaşını evde geçirmek istemeyenler Bodrum'a akın ediyor         
14:26
Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01 Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01         
14:13
Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok         
14:07
Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
14:00
400 yıl sonra bir ilk! Jüpiter ve Satürn gökyüzünde 'tek bir yıldız' gibi parlayacak 400 yıl sonra bir ilk! Jüpiter ve Satürn gökyüzünde 'tek bir yıldız' gibi parlayacak         
13:43
Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya YouTube'da takipçi kaybediyor Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya YouTube'da takipçi kaybediyor         
13:13
Daha önce Daha önce "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündeme düşen, şimdi de bekçilere saldırdığı iddia edilen kurye konuştu         
12:47
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız         
12:04
Fenomen Duru Önver'den Fenomen Duru Önver'den "İki kişiyle ilişkiye girip hamile kaldım" diyen takipçisine olay yanıt         
11:56
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor         
21:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 17:51:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi ikinci kongresini düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei