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Suriye kaynaklı petrol sızıntısının KKTC kıyıları için tehlike oluşturma ihtimali hala var - Son Dakika

Suriye kaynaklı petrol sızıntısının KKTC kıyıları için tehlike oluşturma ihtimali hala var

03.09.2021 12:48
Suriye kaynaklı petrol sızıntısının KKTC kıyıları için tehlike oluşturma ihtimali hala var, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlık Müsteşarı ve Kriz Komitesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının bugünkü rüzgarın yönü nedeniyle KKTC kıyıları için tehlike oluşturabileceğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlık Müsteşarı ve Kriz Komitesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının bugünkü rüzgarın yönü nedeniyle KKTC kıyıları için tehlike oluşturabileceğini söyledi.

Amcaoğlu, Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin gelişmelerle ilgili bilgi vererek 15.00'e kadar etkili olacak rüzgarın hem doğu hem de kuzey sahillerini tehdit ettiğini belirtti.

Amcaoğlu, bugün kuzey ve doğudan esen rüzgarın Suriye kaynaklı petrol sızıntısının yönünü yeniden KKTC sahillerine doğru döndürebileceğini ve saat 15.00'e kadar rüzgarın bu yönden eseceğini ifade etti.

Yarın da 6 saat süreyle rüzgarın KKTC yönüne doğru esmesinin beklendiğini belirten Amcaoğlu, şu ana kadar KKTC kıyılarında herhangi bir kirlilik tespit edilmediğini vurguladı.

Amcaoğlu, sürekli kontrol ve gözlem yapıldığını, yetkililer ve görevlilerle irtibat halinde olduklarını, İHA'ların Karpaz'dan Girne sahillerine kadar keşif yapmasını istediklerini söyledi.

Nene Hatun ve Seyit Onbaşı gemileri İskenderun'a gidiyor

"Girne'den Karpaz'a kadar sürekli gözlem ve kontrol halinde olmalıyız. Girne'den Karpaz'a geniş bir tarama yapılacak." diyen Amcaoğlu, Karpaz'da konuşlanmış ekipmanın gerekmesi halinde Girne'ye nakledilebileceğini belirtti.

Bugün Türkiye'den Kıbrıs'a gelmesi beklenen atık toplama gemileri Nene Hatun ile Seyit Onbaşı'nın, İskenderun'a yaklaşmak üzere olduğu bilgisine de ulaştıklarını aktaran Amcaoğlu, İskenderun'a doğru hareket eden bir parça petrol sızıntısı olduğunu anlattı.

Nene Hatun ile Seyit Onbaşı atık toplama gemileri ile ilgili Türkiye yetkililerinden bilgi alacaklarını kaydeden Amcaoğlu, "Gemiler, İskenderun'da ihtiyaç varsa orada faaliyette bulunacak. Burada kirlilik tespit edilirse ona göre yönlendirilmelerini talep edeceğiz." dedi.

Başbakanlık, Suriye, Kıbrıs, Petrol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye kaynaklı petrol sızıntısının KKTC kıyıları için tehlike oluşturma ihtimali hala var - Son Dakika


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