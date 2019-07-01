Son Dakika Haberleri: Suriye, KKTC'de düşen cisme 'füze' dedi
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Suriye, KKTC'de düşen cisme 'füze' dedi

19 dakika önce

Suriye ordu kaynakları, KKTC'de Taşkent köyüne düşen cismin "S 200" füzesi olduğunu iddia etti.

Suriye, KKTC'de düşen cisme 'füze' dedi, System.String[]
Suriye ordu kaynakları, KKTC'de Taşkent köyüne düşen cismin "S 200" füzesi olduğunu iddia etti.

Suriye ordu kaynakları, S 200 füzesinin kalıntısı olduğunu öne sürdüğü cismin, patladıktan sonra, yüksek derecede zehir yaydığı uyarısında bulundu. Syrian Military Capabilitys adıyla sosyal medya üzerinden yayın yapan Suriye ordu kaynakları, KKTC'nin Taşkent köyüne düşen cismin, Suriye'den İsrail savaş uçaklarına fırlattığı füzenin kalıntısı olduğunu öne sürdü.

Suriye ordu kaynakları, S 200 füzesinin kalıntısı olduğunu öne sürdüğü cismin, patladıktan sonra, yüksek derecede zehir yaydığı uyarısında bulundu. - LEFKOŞA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:31 Kaynak: İHA
Taşkent, Kıbrıs, Suriye, 3. Sayfa
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