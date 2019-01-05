Son Dakika Haberleri: Suriye: Koalisyon DEAŞ'ın yayılmasına yardımcı oluyor

Suriye: Koalisyon DEAŞ'ın yayılmasına yardımcı oluyor

1 saat önce

Suriye Dışişleri Bakanlığı, yasadışı olarak faaliyet gösteren uluslararası koalisyonun hava saldırılarının, iddia ettikleri gibi DEAŞ'la mücadele amacını taşımadığını aksine terör örgütünün güçlenerek yayılmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Suriye: Koalisyon DEAŞ'ın yayılmasına yardımcı oluyor, System.String[]
Suriye Dışişleri Bakanlığı, yasadışı olarak faaliyet gösteren uluslararası koalisyonun hava saldırılarının, iddia ettikleri gibi DEAŞ'la mücadele amacını taşımadığını aksine terör örgütünün güçlenerek yayılmasına yardımcı olduğunu belirtti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:55 

Dışişleri Bakanlığı, Suriye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ziraat Bankası, Kulüplerin Bütün Borçlarını Kapatacak Erdoğan'dan Çiftçilere Müjde: Ay Sonuna Kadar 2 Milyar 35 Milyon Liralık Tarımsal Destek Verilecek

18 Gündür Aranan Genç Kadın, Yol Kenarında Parçalanmış Halde Bulundu Ukrayna'da 2 Türk Kızını Katledip Havaalanında El Sallayan Katil Zanlısının İlk Sözleri: Ben Öldürmedim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 22:32:35. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye: Koalisyon DEAŞ'ın yayılmasına yardımcı oluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]