Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı 1-2 Ağustos'ta
1 saat önce
Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 1-2 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.
Suriye
konulu 13. Garantörler Toplantısı, Kazakistan
'ın başkenti Nur Sultan'da 1-2 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:47
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