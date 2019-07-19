Son Dakika Haberleri: Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı 1-2 Ağustos'ta
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Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı 1-2 Ağustos'ta

1 saat önce

Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 1-2 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı 1-2 Ağustos'ta, System.String[]
Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 1-2 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.
Kazakistan, Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:47 
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