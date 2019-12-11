Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı - Son Dakika

Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığından Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı hakkında yapılan açıklamada, "Taraflar, Suriye'nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğüne kasteden ve komşu ülkelerin milli güvenlikleri için tehdit oluşturan ayrılıkçı...

Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı, System.String[]

Dışişleri Bakanlığından Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı hakkında yapılan açıklamada, "Taraflar, Suriye'nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğüne kasteden ve komşu ülkelerin milli güvenlikleri için tehdit oluşturan ayrılıkçı gündemleri reddetmişlerdir. Gayrimeşru sözde öz yönetim teşebbüsleri dahil olmak üzere terörle mücadele bahanesiyle sahada yeni gerçeklikler yaratılmasına dair girişimlerin kabul edilmezliğinin altını çizmişlerdir. Suriye petrol gelirlerine yasa dışı şekilde el konularak transfer edilmesine ilişkin itirazlarını dile getirmişlerdir." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların 14'üncüsünün 10-11 Aralık'ta düzenlendiği, toplantıda İdlib ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere sahadaki gelişmeler ve siyasi süreçte gelinen aşamanın ele alındığı bildirildi.

"Taraflar, Suriye'nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğüne kasteden ve komşu ülkelerin milli güvenlikleri için tehdit oluşturan ayrılıkçı gündemleri reddetmişlerdir." denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gayrimeşru sözde öz yönetim teşebbüsleri dahil olmak üzere terörle mücadele bahanesiyle sahada yeni gerçeklikler yaratılmasına dair girişimlerin kabul edilmezliğinin altını çizmişlerdir. Suriye petrol gelirlerine yasa dışı şekilde el konularak transfer edilmesine ilişkin itirazlarını dile getirmişlerdir. Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında 22 Ekim 2019 tarihinde imzalanan Mutabakat Muhtırası'nın tüm unsurlarıyla uygulanmasının Fırat'ın doğusunun istikrarlaştırılmasındaki önemini vurgulamışlardır."

Açıklamada, tarafların İdlib'de sükunetin yeniden tesisine ve bölgenin gerginliği azaltma statüsünün korunmasına bağlılıklarını da yinelediği vurgulandı. Son dönemde artan çatışmalar nedeniyle sivil kayıplardan duyulan endişenin ifade edildiği kaydedilen açıklamada, "Siviller ile garantör ülkelerin askeri personelinin güvenliğinin sağlanması için çabalarını yoğunlaştırmada mutabık kalmışlardır. Tarafımızca, rejimin sivilleri ve sivil altyapıyı hedef almasından duyulan kaygı ifade edilmiş; bu saldırılara derhal son verilmesine dair beklentimiz vurgulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Suriye Anayasa Komitesi'nin Cenevre'de çalışmalarına başlamasından duyulan memnuniyetin dile getirildiği açıklamada şunlar vurgulandı:

"Taraflar, Komite'nin çalışmalarını sağlıklı şekilde sürdürmesine olan desteklerinin devamını yinelemişlerdir. Tarafımızca, Suriye muhalefeti ve Birleşmiş Milletler'le yakın eş güdüm içinde, siyasi süreci ilerletmeye matuf çabaların desteklenmeye devam edileceği kaydedilmiştir. Anayasa Komitesi'nin taraflarca mutabık kalınan görev tanımı uyarınca çalışmalarını sürdürebilmesini teminen, rejimin yapıcı bir tutum izlemesinin sağlanmasına yönelik beklentimiz vurgulanmıştır.

Toplantı vesilesiyle, Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu da bir araya gelmiştir. Toplantıda, Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulanların karşılıklı ve eş zamanlı olarak serbest bırakılmalarına ilişkin olarak Çalışma Grubu bünyesinde hazırlanacak müteakip projelerde, Çalışma Grubu usul kurallarına riayet edilmesine yönelik beklentimiz kayda geçirilmiştir."

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, Türkiye, Rusya ve İran temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen 14. Garantörler Toplantısı'nın ön görüşmeleri dün tamamlanmıştı. Toplantının ikinci gününde Türkiye, Rusya ve İran ile Beşşar Esed rejimi ve askeri muhalefet heyetlerinin ikili ve üçlü görüşmeleri yapıldı.

Kazakistan, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Soru önergesini yanıtlayan Enerji Bakanı: Doğal gaz, olması gerekenden yüzde 59 daha ucuz
Bakan Gül: Milletvekillerinin daha çok çalışması gerekecek "Birader sen öğretmen misin?" çıkışıyla tepki çeken Konya Valisi, camiye ayakkabıyla girdi Son dakika: Ölümüne şırıngalı çikolatanın sebep olduğu iddia edilen Mert Yağız'ın okulundaki yöneticiler açığa alındı

Son Dakika Haberleri
19:34 flaş - Son Dakika
19:33 Mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor (3) - Son Dakika
19:32 DHA YURT BÜLTENİ-25 - Son Dakika
19:32 Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
19:31 Niğde karla kaplı kayalıklarda mahsur kalan köpek kurtarıldı - Son Dakika
19:08 Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak - Son Dakika
18:50 İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı - Son Dakika
17:45 Valinin davranışına CHP'li vekilden övgü: Bize böyle valiler lazım - Son Dakika
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Son Dakika
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 19:35:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]